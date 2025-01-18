Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт выиграл скоростной спуск, фон Алльмен – 2-й, Хробат – 3-й
Марко Одерматт победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Венгене.
Горные лыжи
Кубок мира
Венген, Швейцария
Мужчины
Скоростной спуск
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.22,58
2. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,37
3. Миха Хробат (Словения) – 0,57
4. Доминик Парис (Италия) – 0,69
5. Кэмерон Александер (Канада) – 0,71
6. Брайс Беннетт (США) – 0,83
7. Жюстен Мюризье (Швейцария) – 1,18
8. Ларс Рести (Швейцария) – 1,27
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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