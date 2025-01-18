Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт выиграл скоростной спуск, фон Алльмен – 2-й, Хробат – 3-й

Марко Одерматт победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Венгене.

Горные лыжи Кубок мира Венген, Швейцария Мужчины Скоростной спуск 1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.22,58 2. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,37 3. Миха Хробат (Словения) – 0,57 4. Доминик Парис (Италия) – 0,69 5. Кэмерон Александер (Канада) – 0,71 6. Брайс Беннетт (США) – 0,83 7. Жюстен Мюризье (Швейцария) – 1,18 8. Ларс Рести (Швейцария) – 1,27