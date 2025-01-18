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Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт выиграл скоростной спуск, фон Алльмен – 2-й, Хробат – 3-й

Марко Одерматт победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Венгене.

Горные лыжи

Кубок мира

Венген, Швейцария

Мужчины

Скоростной спуск

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.22,58

2. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,37

3. Миха Хробат (Словения) – 0,57

4. Доминик Парис (Италия) – 0,69

5. Кэмерон Александер (Канада) – 0,71

6. Брайс Беннетт (США) – 0,83

7. Жюстен Мюризье (Швейцария) – 1,18

8. Ларс Рести (Швейцария) – 1,27

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Марко Одерматт
logoсборная Канады
Франьо фон Алльмен
Кэмерон Александер
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Доминик Парис
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Жюстен Мюризье
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результаты
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