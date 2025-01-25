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Александр Большунов одержал первую победу на Кубке России в сезоне

Александр Большунов одержал первую победу на лыжном Кубке России в сезоне.

Сегодня Большунов выиграл коньковый спринт на этапе Кубка России в Ижевске. 

Это первое золото трехкратного олимпийского чемпиона в сезоне-2024/25. 

Ранее он становился вторым в коньковых гонках на 15 км в Вершине Теи и Чусовом, в классическом пасьюте на 15 км (Чусовой), в коньковом марафоне (Кирово-Чепецк) и третьим – в классическом спринте в Казани. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКубок России
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Большунов
лыжные гонки
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