Юрий Бородавко: «Большунов побежит в Ижевске. Проблемы со здоровьем сейчас ему не мешают»

Александр Большунов выступит на этапе Кубка России по лыжам в Ижевске.

«Саша побежит в Ижевске. Проблемы со здоровьем сейчас ему не мешают», – сказал тренер Юрий Бородавко. Этап Кубка России в Ижевске пройдет 25-26 января.