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Юрий Бородавко: «Большунов побежит в Ижевске. Проблемы со здоровьем сейчас ему не мешают»

Александр Большунов выступит на этапе Кубка России по лыжам в Ижевске.

«Саша побежит в Ижевске. Проблемы со здоровьем сейчас ему не мешают», – сказал тренер Юрий Бородавко.

Этап Кубка России в Ижевске пройдет 25-26 января.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
logoЮрий Бородавко
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Большунов
logoКубок России
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