Юрий Бородавко: «Большунов побежит в Ижевске. Проблемы со здоровьем сейчас ему не мешают»
Александр Большунов выступит на этапе Кубка России по лыжам в Ижевске.
«Саша побежит в Ижевске. Проблемы со здоровьем сейчас ему не мешают», – сказал тренер Юрий Бородавко.
Этап Кубка России в Ижевске пройдет 25-26 января.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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