Александр Большунов: «Семья и родные на первом месте. Да, есть любимое дело, но когда возникают какие‑то проблемы – конечно, семья на первом месте»

Александр Большунов заявил, что семья – главное в его жизни.

«Семья и родные на первом месте. Да, есть работа, соревнования, любимое дело, но когда возникают какие‑то проблемы, то, конечно, семья на первом месте.

Я в Казань на Кубок России прилетел, потом пришлось улететь, побыть дома с родными. Потом собрал рюкзак, я еще на соревнования с рюкзаком не улетал, ха-ха. Обнялись, поцеловались и я полетел», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».

Большунов снял лыжи еще до финиша: заканчивал гонку пешком – досада из-за падения