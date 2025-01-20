Александр Большунов: «Семья и родные на первом месте. Да, есть любимое дело, но когда возникают какие‑то проблемы – конечно, семья на первом месте»
Александр Большунов заявил, что семья – главное в его жизни.
«Семья и родные на первом месте. Да, есть работа, соревнования, любимое дело, но когда возникают какие‑то проблемы, то, конечно, семья на первом месте.
Я в Казань на Кубок России прилетел, потом пришлось улететь, побыть дома с родными. Потом собрал рюкзак, я еще на соревнования с рюкзаком не улетал, ха-ха. Обнялись, поцеловались и я полетел», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».
Большунов снял лыжи еще до финиша: заканчивал гонку пешком – досада из-за падения
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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