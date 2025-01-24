Шиффрин вернется на Кубок мира после травмы 30 января. Она выступит в слаломе на этапе в Куршевеле
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин вернется на Кубок мира после травмы.
30 ноября Шиффрин упала во время гигантского слалома на Кубке мира в Киллингтоне и врезалась в сетку. Она получила колотую рану живота и мышечную травму.
Спустя две недели американку прооперировали, чтобы очистить рану. В ходе вмешательства выяснилось, что у Шиффрин серьезная травма наружной косой мышцы живота.
Спортсменка планирует вернуться на Кубок мира 30 января – она выступит в слаломе на этапе в Куршевеле.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: AP News
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