Шиффрин вернется на Кубок мира после травмы 30 января. Она выступит в слаломе на этапе в Куршевеле

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин вернется на Кубок мира после травмы.

30 ноября Шиффрин упала во время гигантского слалома на Кубке мира в Киллингтоне и врезалась в сетку. Она получила колотую рану живота и мышечную травму.

Спустя две недели американку прооперировали, чтобы очистить рану. В ходе вмешательства выяснилось, что у Шиффрин серьезная травма наружной косой мышцы живота.

Спортсменка планирует вернуться на Кубок мира 30 января – она выступит в слаломе на этапе в Куршевеле.