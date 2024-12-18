Микаэла Шиффрин может пропустить остаток сезона из-за травмы

Американская горнолыжница Шиффрин может пропустить остаток сезона из-за травмы.

30 ноября Шиффрин упала во время гигантского слалома на Кубке мира в Киллингтоне и врезалась в сетку. Она получила колотую рану живота и мышечную травму.

Спустя две недели американка была прооперирована, чтобы очистить рану. В ходе вмешательства выяснилось, что у Шиффрин серьезная травма наружной косой мышцы живота.

«Рана была глубокая, со множеством серьезных мышечных повреждений. Мне повезло, что она прошла буквально в миллиметре от толстой кошки.

Не знаю, как долго все будет заживать. В горных лыжах такие травмы случаются не часто, скорее, такое бывает в бейсболе и хоккее.

Трудно предугадать, выдержит ли мышца во время поворотов в слаломе», – сказала Шиффрин.

Микаэле Шиффрин 29 лет, на ее счету 99 побед на Кубке мира по горным лыжам.