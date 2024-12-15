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Микаэла Шиффрин перенесла операцию на брюшной полости после падения в слаломе на Кубке мира

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин перенесла операцию на брюшной полости.

30 ноября Шиффрин упала во время гигантского слалома на Кубке мира в Киллингтоне и врезалась в сетку. Она получила колотую рану живота и мышечную травму. 

Спустя две недели американка была прооперирована, чтобы очистить рану. 

Сроки восстановления спортсменки не называются. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ESPN
горные лыжи
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