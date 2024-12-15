Микаэла Шиффрин перенесла операцию на брюшной полости после падения в слаломе на Кубке мира

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин перенесла операцию на брюшной полости.

30 ноября Шиффрин упала во время гигантского слалома на Кубке мира в Киллингтоне и врезалась в сетку. Она получила колотую рану живота и мышечную травму.

Спустя две недели американка была прооперирована, чтобы очистить рану.

Сроки восстановления спортсменки не называются.