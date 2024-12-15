Микаэла Шиффрин перенесла операцию на брюшной полости после падения в слаломе на Кубке мира
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин перенесла операцию на брюшной полости.
30 ноября Шиффрин упала во время гигантского слалома на Кубке мира в Киллингтоне и врезалась в сетку. Она получила колотую рану живота и мышечную травму.
Спустя две недели американка была прооперирована, чтобы очистить рану.
Сроки восстановления спортсменки не называются.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ESPN
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем