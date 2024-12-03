Шиффрин пропустит несколько недель из-за колотой раны живота, полученной на Кубке мира в Киллингтоне

Микаэла Шиффрин пропустит несколько недель из-за колотой раны живота.

30 ноября американская горнолыжница упала и врезалась в сетку во время гигантского слалома на этапе Кубка мира в Киллингтоне. Она получила колотую рану живота и мышечную травму.

«Понадобится минимум несколько недель, прежде чем я смогу восстановить силы. Спасибо за вашу любовь и поддержу», – написала Шиффрин.