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Савелий Коростелев: «В этом году все часто ошибаются. Более-менее стабильно выступает Сергей Ардашев, я хочу с ним бороться»

Савелий Коростелев высказался о конкуренции в российских лыжных гонках.

— Вас часто сравнивают с дядей (Николаем Мориловым), который выступал на хорошем уровне. В последнее время сравнивают с Александром Большуновым. Как вы к этому относитесь? — Не помню, чтобы меня сравнивали с дядей. С Александром Большуновым сравнения были в 18–19 лет, сейчас уже перестали сравнивать.

— Можно ли вас назвать одним из главных конкурентов Большунова?

— Не знаю, считаю ли я себя его главным конкурентом. На этот вопрос должен ответить сам Александр.

— А для вас он главный конкурент? — Скорее всего, у всех топовых спортсменов главный соперник — это ты сам.

— Можете ли вы назвать для себя главного оппонента в этом сезоне?

— Определенно, это Сергей Ардашев, потому что он сейчас в желтой майке. В прошлом сезоне мы спорили до последнего этапа за второе место общего зачета. Думаю, и в этом году мы будем бороться с ним до последней гонки.

— В этом году больше шансов выиграть общий зачет. — Да, в том году Саша не оставил никому шансов, хотя очень хотелось. Даже если бы я постоянно бежал вторым номером, этого было бы недостаточно. К сожалению, в этом году все часто ошибаются. Ни у кого нет такой стабильности. Наверное, это нормально – после хорошего сезона спад.

И я говорю не только про Сашу, а про всех: ни у кого в этом сезоне нет стабильности, которая позволила бы постоянно быть в тройке лидеров. Более-менее стабильно выступает Сергей Ардашев. Поэтому у него есть хорошие шансы, и я хочу с ним бороться.

— Можно ли сказать, что из-за того, что Александр Большунов не доминирует, конкуренция ослабла? Может быть, побеждать стало легче?

— Я считаю, что так говорить нельзя. Побеждать в любом случае нелегко. Ты все равно стараешься изо всех сил. Невозможно прыгнуть выше головы. Если ты прыгнешь выше своей головы, значит, ты к этому был готов. В любом случае у нас высокая конкуренция, мы всегда выкладываемся по максимуму – что с Сашей, что без него, — сказал Коростелев

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
logoАлександр Большунов
logoСергей Ардашев
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
Р-Спорт
лыжные гонки
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