Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Горбунов лидирует, Ардашев – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 4-й
Горбунов лидирует в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам, Большунов – 4-й.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
Общий зачет
Мужчины
1 декабря
1. Иван Горбунов – 167
2. Сергей Ардашев – 152
3. Савелий Коростелев – 145
4. Александр Большунов – 123
5. Артем Мальцев – 112
6. Евгений Семяшкин – 107
7. Дмитрий Жуль – 94
8-9. Илья Порошкин – 91
8-9. Егор Митрошин – 91
10. Андрей Сахаров – 79
11. Павел Соловьев – 76
12. Илья Семиков – 73
13. Данила Карпасюк – 71
14. Денис Спицов – 68...
18. Александр Терентьев – 56
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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