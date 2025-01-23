Сорин о нейтральном статусе: «Уважаем позицию Вяльбе, однако решать будет вся команда. Прекрасно знаю, что у ребят есть настрой поехать»

Сорин заявил, что российские лыжники настроены выступать в нейтральном статусе.

Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск россиян к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе – без флага, гимна и связей с ведомственными структурами РФ.

– С Еленой Вяльбе удалось наладить понимание касательно нейтрального статуса? Ранее у нее была жесткая позиция.

– Когда Елена Валерьевна высказывалась в СМИ по нейтральному статусу, она высказывала свое личное мнение, свою личную позицию. На нее она имеет право.

Но решение, ехать или не ехать в таком статусе, будет приниматься президиумом федерации, тренерским советом и самими спортсменами. Всей нашей дружной лыжной семьей, всей федерацией. Никаких внутренних разговоров, что мы точно откажемся ехать без флага и гимна, не было. Среди спортсменов такого тоже нет.

Я знаю прекрасно, что есть настрой у ребят поехать, однако нужно дождаться реальных решений и критериев допуска от Международной федерации лыжных видов спорта, чтобы говорить о чем-то конкретно.

У каждого в нашей команде может быть свое мнение, видение. Но решать за самих спортсменов никто не будет. И, в принципе, нейтральный статус оформляют сами спортсмены, это решение самого спортсмена.

– То есть вы готовы пойти против мнения Вяльбе в этом вопросе?

– Мы уважаем мнение и позицию Елены Валерьевны, однако решает в итоге не один человек, а вся команда. Помню, что похожая ситуация была и перед Олимпиадой в Корее. Не допустили наших лидеров. Сомневались, ехать теперь или нет.

Собрались все вместе на этапе Кубка мира в Зеефельде сначала тренерским штабом, каждый высказал свое мнение, потом спортсмены высказались. И коллегиально решили, что поедем.

Хотя настроения были разные на тот момент. Незаслуженное отстранение Устюгова, Вылегжанина, Крюкова, Бессмертных, нашей основы, главных претендентов, сбило настрой. Осталась небитая, необкатанная молодежь, но подумали и решили поехать с теми, кто есть.

Так что будем обсуждать, думать над любыми возможностями и шансами. К примеру, у борцов этим летом решили, что, если не едут лидеры, не едет никто, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.

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