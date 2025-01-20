Сорин о заявлении Элиаша про нейтральный статус для россиян: «Глава FIS не все решает. Не все скандинавы проголосуют за наш допуск»
Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск россиян к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе – без флага, гимна и связей с ведомственными структурами РФ.
— Реален ли допуск или это только красивые слова президента FIS?
— В любом случае здорово, что президент международной федерации высказался на тему допуска российских лыжников, согласился, что можно выступать на тех же условиях, что были в Париже. Это положительная новость.
Но глава FIS не все решает, есть совет FIS, который принимает решение. С учетом большого количества скандинавских представителей нужно дождаться решения органа FIS.
— В том и вопрос, что кто‑то может выступить против.
— Думаю, не все скандинавы проголосуют за наш допуск.
— Ваш прогноз: когда россиян вернут на международный уровень?
— Не хотел бы спекулировать на эту тему, — сказал Сорин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий