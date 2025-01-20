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Сорин о заявлении Элиаша про нейтральный статус для россиян: «Глава FIS не все решает. Не все скандинавы проголосуют за наш допуск»

Сорин считает, что страны Скандинавии не буду голосовать за возвращение России.

Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск россиян к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе – без флага, гимна и связей с ведомственными структурами РФ. 

— Реален ли допуск или это только красивые слова президента FIS?

— В любом случае здорово, что президент международной федерации высказался на тему допуска российских лыжников, согласился, что можно выступать на тех же условиях, что были в Париже. Это положительная новость.

Но глава FIS не все решает, есть совет FIS, который принимает решение. С учетом большого количества скандинавских представителей нужно дождаться решения органа FIS.

— В том и вопрос, что кто‑то может выступить против.

— Думаю, не все скандинавы проголосуют за наш допуск.

— Ваш прогноз: когда россиян вернут на международный уровень?

— Не хотел бы спекулировать на эту тему, — сказал Сорин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoFIS
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoМатч ТВ
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЕгор Сорин
logoЙохан Элиаш
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