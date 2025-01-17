Егор Сорин: «Как только FIS начнет хотя бы теоретически обсуждать допуск нас на международную арену, тогда уже и будем об этом думать»
Тренер лыжников Сорин рассказал о задаче подтягивать резерв в период санкций.
«Как только FIS начнет хотя бы даже теоретически обсуждать допуск нас на международную арену, тогда уже и будем об этом думать, а сейчас мы думаем о том, как бегать у нас, в России, как увеличивать интерес к лыжным гонкам, как сделать спортсменов еще сильнее, чтобы была достаточно плотная борьба.
Хотим, чтобы наш резерв подтягивался вот в такие времена, когда все сильнейшие бегают здесь. Мы видим, что за последние годы именно средний уровень достаточно хорошо вырос», – сказал Егор Сорин.
Тренер отметил, что Олимпиада-2026 в Италии остается ориентиром.
«Поэтому в первую очередь на следующий сезон мы рассчитываем вывести всех спортсменов на пик спортивной формы в этом четырехлетии», – добавил Сорин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем