Егор Сорин: «Как только FIS начнет хотя бы теоретически обсуждать допуск нас на международную арену, тогда уже и будем об этом думать»

Тренер лыжников Сорин рассказал о задаче подтягивать резерв в период санкций.

«Как только FIS начнет хотя бы даже теоретически обсуждать допуск нас на международную арену, тогда уже и будем об этом думать, а сейчас мы думаем о том, как бегать у нас, в России, как увеличивать интерес к лыжным гонкам, как сделать спортсменов еще сильнее, чтобы была достаточно плотная борьба.

Хотим, чтобы наш резерв подтягивался вот в такие времена, когда все сильнейшие бегают здесь. Мы видим, что за последние годы именно средний уровень достаточно хорошо вырос», – сказал Егор Сорин .

Тренер отметил, что Олимпиада-2026 в Италии остается ориентиром.

«Поэтому в первую очередь на следующий сезон мы рассчитываем вывести всех спортсменов на пик спортивной формы в этом четырехлетии», – добавил Сорин.