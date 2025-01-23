Дегтярев о том, поздравит ли Овечкина с покорением рекорда Гретцки: «Конечно. Телеграммой. А когда прилетит, уверен – все болельщики встретят в аэропорту с хлебом с солью»
Михаил Дегтярев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Дегтярев заявил, что поздравит Александра Овечкина, когда тот побьет рекорд.
«Конечно, обязательно поздравим Александра. Телеграммой прежде всего. А когда прилетит, то уверен – все болельщики его поздравят, встретят в аэропорту с хлебом с солью.
Хотя с хлебом с солью встречают гостей, а Овечкин наш», – сказал министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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