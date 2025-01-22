Дегтярев о Мурзине: «Уверен, невзирая на болтовню разных бывших, нынешних и будущих, он выдержит все удары и будет двигаться к новым спортивным вершинам»
Министр спорта Дегтярев высказался о спорах вокруг шахматиста Володара Мурзина.
«Уже поздравлял нашего гроссмейстера Володара Мурзина с победой на чемпионате мира по рапиду. Володар показал характер, доказал, что боец.
Уверен, что, невзирая на болтовню разных бывших, нынешних и будущих, он выдержит все удары и уколы, с курса не собьется и будет двигаться к новым спортивным вершинам на радость всем российским болельщикам.
Его результаты подтверждают, что есть настоящие мастера в молодом поколении наших шахматистов, а российская школа остается одной из лучших в мире», – сказал Михаил Дегтярев.
Володар Мурзин vs наша шахматная федерация: вот суть конфликта
Опубликовала: Мария Величко
Источник: пресс-служба Михаила Дегтярева
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