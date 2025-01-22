Дегтярев о Мурзине: «Уверен, невзирая на болтовню разных бывших, нынешних и будущих, он выдержит все удары и будет двигаться к новым спортивным вершинам»

Министр спорта Дегтярев высказался о спорах вокруг шахматиста Володара Мурзина.

«Уже поздравлял нашего гроссмейстера Володара Мурзина с победой на чемпионате мира по рапиду. Володар показал характер, доказал, что боец.

Уверен, что, невзирая на болтовню разных бывших, нынешних и будущих, он выдержит все удары и уколы, с курса не собьется и будет двигаться к новым спортивным вершинам на радость всем российским болельщикам.

Его результаты подтверждают, что есть настоящие мастера в молодом поколении наших шахматистов, а российская школа остается одной из лучших в мире», – сказал Михаил Дегтярев .

Володар Мурзин vs наша шахматная федерация: вот суть конфликта