Министерство спорта РФ взяло на себя управление платформой «Мой спорт».

Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

«Приобретение платформы «Мой спорт» — это важный шаг в цифровизации спортивной отрасли, и мы уже видим реальные результаты от повышения эффективности работы тренеров и использования бюджетных мест в спортшколах до возможностей для оптимизации расходов.

В систему внесены более 110 тыс. спортивных групп, по записи через сервис состоялось более 45 млн тренировок, 247 тыс. спортсменов уже начали вести дневники самоконтроля, более 47 тыс. тренеров перешли на электронную отчетность», — сказал Дегтярев.

При помощи нового актива Министерство спорта планирует расширить возможности уже существующей федеральной государственной информационной системы «Спорт».

Минспорт купил у Геннадия Тимченко цифровую платформу «Мой спорт» («Ведомости»)