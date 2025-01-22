Юрий Бородавко: «Ступак была одной из сильнейших лыжниц в мире, с такими спортсменами всегда росла конкуренция всех участников. Мы ждем ее»

Юрий Бородавко заявил, что в сборной ждут возвращения Юлии Ступак.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Ступак вернется к официальным соревнованиям в текущем сезоне.

— Если она хочет вернуться, то пусть возвращается, конечно. Но Юле будет тяжело из‑за этих пропусков. Должно пройти время, чтобы она смогла восстановиться.

Она была одной из сильнейших лыжниц в мире, с такими спортсменами всегда росла конкуренция всех участников. Мы ждем ее. Со стороны тренерского штаба мы постараемся помочь ей как можно быстрее адаптироваться.

— С кем она будет работать в случае возвращения?

— Скорее всего, как и раньше, с Сориным, — сказал Бородавко.