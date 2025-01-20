Сергей Крянин: «Нет понимания, какие условия будут для нейтрального статуса. Если речь идет о тех, кто не имеет связи с силовыми структурами, то таких у нас единицы»

Крянин заявил, что единицы российских лыжников не связаны с силовыми структурами.

Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск россиян к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе – без флага, гимна и связей с ведомственными структурами РФ.

«Пока это всего лишь слова. Когда нам будут высланы официальные документы, по которым после мы будем работать, можно будет говорить о чем‑то конкретном.

Нет понимания, какие условия будут для нейтрального статуса. Если речь идет о тех, кто не имеет связи с силовыми структурами, то таких у нас единицы, потому что многие именитые лыжники у нас традиционно работают в этих структурах.

Пока нет конкретики, есть только слова, — сказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.