Сергей Крянин: «Нет понимания, какие условия будут для нейтрального статуса. Если речь идет о тех, кто не имеет связи с силовыми структурами, то таких у нас единицы»
Крянин заявил, что единицы российских лыжников не связаны с силовыми структурами.
Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск россиян к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе – без флага, гимна и связей с ведомственными структурами РФ.
«Пока это всего лишь слова. Когда нам будут высланы официальные документы, по которым после мы будем работать, можно будет говорить о чем‑то конкретном.
Нет понимания, какие условия будут для нейтрального статуса. Если речь идет о тех, кто не имеет связи с силовыми структурами, то таких у нас единицы, потому что многие именитые лыжники у нас традиционно работают в этих структурах.
Пока нет конкретики, есть только слова, — сказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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