Юлия Ступак вернется к официальным соревнованиям в текущем сезоне («РБ Спорт»)

Лыжница Юлия Ступак вернется к официальным соревнованиям в текущем сезоне.

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Сейчас олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете готовится к возвращению в соревновательный режим в Сыктывкаре.

Ступак 30 лет, она является олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в эстафете. Последний раз выступала на официальных турнирах в феврале 2024 года.

Летом лыжница объявила о решении уйти из сборной с целью попробовать свои силы вне спорта.