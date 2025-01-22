Юлия Ступак вернется к официальным соревнованиям в текущем сезоне («РБ Спорт»)
Лыжница Юлия Ступак вернется к официальным соревнованиям в текущем сезоне.
Об этом сообщает «РБ Спорт».
Сейчас олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете готовится к возвращению в соревновательный режим в Сыктывкаре.
Ступак 30 лет, она является олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в эстафете. Последний раз выступала на официальных турнирах в феврале 2024 года.
Летом лыжница объявила о решении уйти из сборной с целью попробовать свои силы вне спорта.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РБ Спорт
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