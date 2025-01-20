Наталья Терентьева: «У меня сейчас сложный период. Очень тяжело совмещать воспитание дочки с тренировками, тем более – соревнованиями»
Наталья Терентьева заявила, что ей сложно совмещать спорт с воспитанием ребенка.
В августе 2024 года у лыжницы родилась дочка. В декабре Терентьева вернулась к соревнованиям.
– У меня сейчас очень сложный период. Мне действительно очень тяжело совмещать воспитание дочки Василисы с тренировками, тем более соревнованиями. Тяжело от нее уходить по утрам, когда нужно на гонку. В эти моменты эмоционально тяжело.
Василиса вообще родилась малышкой, у меня был достаточно маленький живот. Факторы так сложились, что мне удалось вернуться к соревнованиям.
– Видно, что во время гонки ты кайфуешь.
– Да, раньше такого не было. Перед глазами была лыжня и ничего больше. Сейчас, конечно, получаю удовольствие. Обращаю внимание на детали, на которые раньше не посмотрела бы, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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