Наталья Терентьева: «У меня сейчас сложный период. Очень тяжело совмещать воспитание дочки с тренировками, тем более – соревнованиями»

Наталья Терентьева заявила, что ей сложно совмещать спорт с воспитанием ребенка.

В августе 2024 года у лыжницы родилась дочка. В декабре Терентьева вернулась к соревнованиям.

– У меня сейчас очень сложный период. Мне действительно очень тяжело совмещать воспитание дочки Василисы с тренировками, тем более соревнованиями. Тяжело от нее уходить по утрам, когда нужно на гонку. В эти моменты эмоционально тяжело.

Василиса вообще родилась малышкой, у меня был достаточно маленький живот. Факторы так сложились, что мне удалось вернуться к соревнованиям.

– Видно, что во время гонки ты кайфуешь.

– Да, раньше такого не было. Перед глазами была лыжня и ничего больше. Сейчас, конечно, получаю удовольствие. Обращаю внимание на детали, на которые раньше не посмотрела бы, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.