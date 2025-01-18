Анастасия Фалеева: «Пятая победа подряд, но, наверное, самая волнительная. Это был крутой спринт, очень зрелищный»

Анастасия Фалеева назвала пятую подряд победу в спринте самой волнительной.

Сегодня лыжница выиграла классический спринт на этапе ФосАгро Кубка России в Казани. Второе место заняла Наталья Терентьева, третье – Алена Баранова.

– Эта пятая победа подряд. Но, наверное, самая волнительная. Это был крутой спринт, очень зрелищный. Прямо супер. Наташа Терентьева, которая вернулась, нас очень сильно волнует.

– Когда поняли, что все равно выиграете?

– Работала до самой финишной прямой. Ты даже не слышишь соперников рядом с собой, – сказала Фалеева.