Анастасия Фалеева: «Пятая победа подряд, но, наверное, самая волнительная. Это был крутой спринт, очень зрелищный»
Анастасия Фалеева назвала пятую подряд победу в спринте самой волнительной.
Сегодня лыжница выиграла классический спринт на этапе ФосАгро Кубка России в Казани. Второе место заняла Наталья Терентьева, третье – Алена Баранова.
– Эта пятая победа подряд. Но, наверное, самая волнительная. Это был крутой спринт, очень зрелищный. Прямо супер. Наташа Терентьева, которая вернулась, нас очень сильно волнует.
– Когда поняли, что все равно выиграете?
– Работала до самой финишной прямой. Ты даже не слышишь соперников рядом с собой, – сказала Фалеева.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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