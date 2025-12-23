Дмитрий Дубровский: «Для отбора на Олимпиаду нашим прыгунам нужно на двух этапах КМ попасть в топ-20 сильнейших»

  • Спортс
Дубровский рассказал о критериях отбора на Игры для прыгунов с трамплина из РФ.

Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья России Дмитрий Дубровский рассказал о критериях отбора на Олимпийские игры для россиян. 

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус Михаилу Назарову и Данилу Садрееву.

«Если нашим лыжникам получится выехать на «Турне четырех трамплинов», то это выступление на четырех этапах. Потом еще остаются заключительные два в Японии 17-18 января.

За шесть этапов каждому нужно набрать примерно по 20 очков FIS. То есть на двух этапах попасть в топ-20 сильнейших.

Загадывать по поводу результата сложно: три года бесследно не проходят, нужно потратить время на адаптацию, привыкание, но ребята будут стараться зацепиться за тридцатку сильнейших», – сказал Дубровский. 

«Турне четырех трамплинов» представляет собой традиционную серию из шести этапов в рамках Кубка мира пройдет с 28 декабря по 6 января в Германии и Австрии. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
