  • Дмитрий Дубровский: «Ожидаем, что Климов получит нейтральный статус, как и Кустова, Махиня и Каблукова»
Дмитрий Дубровский: «Ожидаем, что Климов получит нейтральный статус, как и Кустова, Махиня и Каблукова»

Дубровский ожидает, что Климов и другие прыгуны получат нейтральный статус.

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья России Дмитрий Дубровский ожидает, что еще несколько российских спортсменов получат нейтральный статус.

Первыми его получили прыгуны Михаил Назаров и Данил Садреев.

«Ожидаем, что Евгений Климов получит нейтральный статус, как и Александра Кустова, Ирма Махиня и Ксения Каблукова. Также подали заявки на нейтральный статус Александр Баженов и Илья Маньков. Немного долго затягивается определение нейтрального статуса. Сегодня можем выдохнуть, потому что мы начали уже немного нервничать.

Своевременно были поданы анкеты и оплачены счета FIS. Параллельно оформляем шенгенские визы, и есть шансы, что на Турне четырех трамплинов ребята смогут выехать. В целом, на первый план выходят организационные и технические моменты: визы, соответствие экипировки. Но мы готовы к этим сложностям: и вопросы с экипировкой контролируем, и визы ждем на этой неделе.

Главное, чтобы в FIS должны замерить и дать зеленый свет на экипировку: не только на комбинезоны, но и на лыжи. Самое главное, чтобы нас допустили, учитывая изменения правила после чемпионата мира в Тронхейме.

Несмотря на то что ребята сами подают запрос на нейтральный статус, мы стараемся оказывать им содействие и поддержку в организационных моментах. Ждем информацию по обслуживающему персоналу», – рассказал Дубровский.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Турне четырех трамплинов
прыжки с трамплина
Ксения Каблукова
Александр Баженов
Дмитрий Дубровский
