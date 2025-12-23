Александр Тихонов: «Мой совет Большунову: «Саша, закуси нижнюю губу, посмотри в зеркало и оставайся великим Большуновым». Никаких скандалов не надо»

Тихонов посоветовал Большунова не вступать ни в какие скандалы.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов посоветовал Александру Большунову держаться подальше от скандалов.

На прошлой неделе в Ижевске проходил этап Кубка России по лыжным гонкам. Большунов устроил перепалку с журналистом «Матч ТВ», отказав ему в интервью.

«Когда падают результаты, надо искать причину в себе. Подойти к зеркалу и задать вопрос. Моя спортивная карьера от первой и до последней победы длилась 22 года. Я никогда никого не осуждал, во всех вопросах жизни начинал с себя и задавал вопросы самому себе, что я сделал не так.

Я ему посоветую вот что: «Саша, мелочи не имеют решающей роли, но в итоге они решают все». Это великая истина. Надо мной как только не издевались, но я все равно остался Тихоновым. Не надо размениваться по мелочам, искать виноватых.

Да, есть журналисты такие, про меня что только не писали, но где они и где Тихонов. Я горжусь тем, что вписал в историю столько побед и положительных факторов. Недавно собрал всех ветеранов, олимпийских чемпионов на открытии Кедровой аллеи чемпионов в Минске. Занимаюсь этими вопросами и живу дальше. Жаль, что не на родине, но все все и так знают, не хочется повторяться.

Так что мой совет Большунову: «Саша, закуси нижнюю губу, посмотри в зеркало и оставайся великим Большуновым». Никаких скандалов не надо. Ты же пример для подрастающего поколения в отличие от этого клоуна Дзюбы, которого в позорные рекламные ролики ставят. Ты – Большунов и оставайся им всегда», – сказал Тихонов.