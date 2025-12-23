Мика Фермойлен пропустит «Тур де Ски» из-за болезни

Австрийский лыжник Мика Фермойлен пропустит «Тур де Ски».

Австрийский лыжник Мика Фермойлен не примет участие в «Тур де Ски» из-за болезни.

После Давоса я заболел, и тело просто отказывается восстанавливаться. Это значит, что в этом году мне придется смотреть «Тур де Ски» по телевизору. Увидимся в 2026 году», – написал Фермойлен в соцсети.

«Тур де Ски» пройдет с 28 декабря по 4 января в Италии.