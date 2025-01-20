Губерниев о заявлении Элиаша о допуске россиян: «Почему он выбрал день инаугурации Трампа? Американский бульдозер доехал до штаб-квартиры FIS?»
Губерниев высказался о словах главы FIS о возможном допуске россиян к соревнованиям.
Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта Йохан Элиаш выступил за допуск россиян к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе.
«Теперь хочется понять, где дорожная карта. Сказали «А», говорите и «Б». Почему он выбрал день инаугурации Трампа, чтобы это сказать? Почему не вчера об этом заявил? Американский бульдозер доехал до штаб-квартиры FIS, что ли?
Здравый смысл возобладал? Что случилось? Интересно теперь, что скажет IBU, которые последними будут принимать решения.
В интересное время мы живем. То, что было немыслимо вчера — сегодня приобретает реальное очертание. Жизнь меняется сильно.
Например, уже вот израильских заложников отпустили. Лед тронулся, похоже...» — сказал Дмитрий Губерниев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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