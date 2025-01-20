Губерниев о заявлении Элиаша о допуске россиян: «Почему он выбрал день инаугурации Трампа? Американский бульдозер доехал до штаб-квартиры FIS?»

Губерниев высказался о словах главы FIS о возможном допуске россиян к соревнованиям.

Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта Йохан Элиаш выступил за допуск россиян к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе.

«Теперь хочется понять, где дорожная карта. Сказали «А», говорите и «Б». Почему он выбрал день инаугурации Трампа, чтобы это сказать? Почему не вчера об этом заявил? Американский бульдозер доехал до штаб-квартиры FIS , что ли?

Здравый смысл возобладал? Что случилось? Интересно теперь, что скажет IBU, которые последними будут принимать решения.

В интересное время мы живем. То, что было немыслимо вчера — сегодня приобретает реальное очертание. Жизнь меняется сильно.

Например, уже вот израильских заложников отпустили. Лед тронулся, похоже...» — сказал Дмитрий Губерниев .