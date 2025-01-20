Бородавко о словах Элиаша про допуск: «Проблема в том, что решение принимает не только глава FIS. Неправильно говорить, что теперь нас на 100% допустят»
Юрий Бородавко отреагировал на слова главы FIS о возможном допуске россиян.
Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта Йохан Элиаш выступил за допуск россиян к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе.
«Это хорошие новости. Наши спортсмены выступали в нейтральном статусе уже на двух Олимпиадах. Из‑за этого значимость побед нисколько не снизилась.
Проблема в том, что решение принимает не только глава FIS, это делает коллегиально целый совет. Неправильно говорить, что теперь нас на 100% допустят.
Дождемся совета FIS, возможно, теперь там будет принято решение», — сказал Бородавко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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