Бородавко о словах Элиаша про допуск: «Проблема в том, что решение принимает не только глава FIS. Неправильно говорить, что теперь нас на 100% допустят»

Юрий Бородавко отреагировал на слова главы FIS о возможном допуске россиян.

Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта Йохан Элиаш выступил за допуск россиян к соревнованиям в индивидуальном нейтральном статусе.

«Это хорошие новости. Наши спортсмены выступали в нейтральном статусе уже на двух Олимпиадах. Из‑за этого значимость побед нисколько не снизилась.

Проблема в том, что решение принимает не только глава FIS, это делает коллегиально целый совет. Неправильно говорить, что теперь нас на 100% допустят.

Дождемся совета FIS, возможно, теперь там будет принято решение», — сказал Бородавко.