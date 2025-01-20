Вайцеховская о Большунове: «Призывы оставить его в покое по-человечески понятны. Но если спортсмен реагирует на то, что о нем говорят, значит, психика перестает «держать удар», нужно завязывать со спортом»
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов еще не выиграл ни одной гонки в текущем сезоне.
«Много лет назад мой отец Сергей Вайцеховский, будучи главным тренером сборной СССР по плаванию, произнес очень жестокую по своей сути фразу: «Если спортсмену нужен психолог, такой спортсмен нам не нужен!»
Я вполне представляю, какое неприятие подобная точка зрения способна вызвать у большого количества спортивных психологов, наверняка есть примеры, когда атлет добился тех или иных результатов после продолжительной работы со специалистом этого профиля. Но весь мой спортивно-журналистский опыт говорит о том, что на самом верхнем уровне спорта, там, где идет драка за личную победу на Олимпийских играх, сформулированный отцом принцип – единственно рабочий.
Жестокий – безусловно. Ну так на той высоте и без этого все своей и чужой кровью бывает залито.
Вспоминаю эту отцовскую фразу сейчас очень часто, наблюдая за Сашей Большуновым. Ему тяжело невероятно, это видно. Но выбраться из нынешнего состояния он должен сам и только сам. Здесь по большому счету ни тренер не помощник, ни близкие, ни, тем более, сторонние люди.
Призывы оставить Большунова в покое – они на самом деле не то чтобы нелепы, скорее по-человечески понятны. Но если спортсмен реально реагирует на то, что говорят о нем, или пишут (в том числе в периоды неудач), значит, психика перестает «держать удар» и нужно просто завязывать со спортом.
Жестоко? Да. Знаю», – написала журналист Елена Вайцеховская в своем телеграм-канале.
Елена Вяльбе: «Больше не буду говорить про Большунова. Саша попросил об этом три дня назад. Оставьте его в покое»
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