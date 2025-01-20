Юлия Чепалова: «Большунову уже надо выходить на уровень чемпионатов и Кубков мира. Возможно, ему уже скучно, поэтому стал падать»

Юлия Чепалова предположила, что у Александра Большунова проблемы с мотивацией.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Большунов накануне занял 23-е место в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани. Спортсмен шел в лидирующей группе, но упал менее чем за километр до финиша.

«Ничего страшного, такое бывает. Нет спада у Большунова, просто не всегда может быть на высоте. Я думаю, что это может стать набором высоты для него. Большунову уже надо выходить на уровень чемпионатов и Кубков мира.

Возможно, ему уже стало скучно, поэтому он стал падать. Есть вероятность, что он испытывает проблемы с мотивацией. Но такое возможно с каждым, Савелий Коростелев тоже упал, такая гонка была», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Чепалова .

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