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Отец Большунова: «Сам не понимаю, что происходит с Александром. Случайность за случайностью. Черная полоса»

Отец лыжника Александра Большунова заявил о черной полосе у спортсмена.

В скиатлоне на этапе Кубка России в Казани Большунов упал меньше чем за километр до финиша. На тот момент он шел среди лидеров, в итоге занял 23-е место.

«Сам не понимаю, что происходит с Александром. Грубо говоря, случайность за случайностью. Черная полоса. Кажется, встал на белую, но... Что касается гонки: буквально меньше километра до финиша, и такая ситуация сложилась, что борьба была уже закончена, и он спокойно дошел.

Смотрел со стороны и могу сказать, что Саша более-менее пришел в форму. Просто так сложились обстоятельства: сегодня была не его гонка. Хотя по движениям было видно, что он заряжен. Падение не дало ему побороться», – сказал Александр Большунов-старший.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
лыжные гонки
Александр Большунов-старший
logoКубок России
logoАлександр Большунов
logoсборная России (лыжные гонки)
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