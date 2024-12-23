  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Вяльбе о Кубке России: «В прошлом году было видно, насколько все ребята хотели обыграть Большунова, но в этом году другой интерес»
0

Вяльбе о Кубке России: «В прошлом году было видно, насколько все ребята хотели обыграть Большунова, но в этом году другой интерес»

Вяльбе назвала непредсказуемыми гонки на Кубке России по лыжам в этом сезоне.

22-23 декабря в Кирово-Чепецке прошел четвертый этап Кубка России.

«Вчерашняя гонка, мне кажется, была одна из самых ярких у мужчин. Когда в двух секундах было три человека. Сегодня я восхищена ребятами и девчонками за то, что они делают нам такую красивую картинку. Представляю, сколько для них это труда.

Борьба 100% продолжится и на Кубке России, и не так далеко осталось до чемпионата страны. В прошлом году был один интерес. Было видно, насколько все ребята хотели обыграть Александра Большунова, но в этом году это другой интерес. Даже не знаешь, на кого ставить.

Сегодня, с кем я ни разговаривала, 99% говорили, что выиграет Ардашев. Я у девчонок сразу сказала, что победит Фалеева, это было видно по движениям еще в прологе, а у мужчин соглашалась с большинством. Также думала, что и Терентьев может побороться, все‑таки это его дистанция. Тем и интереснее, что все непредсказуемо», – сказала глава ФЛГР Елена Вяльбе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
ФЛГР
logoАнастасия Фалеева
logoЕлена Вяльбе
logoАлександр Большунов
logoСергей Ардашев
logoКубок России
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoАлександр Терентьев
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев продолжает лидировать, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 5-й
вчера, 15:18
Юрий Бородавко: «Пока Большунов не готов показывать серьезные результаты, много тренировочной работы потеряно. За счет гонок он наберет свою форму обязательно»
4вчера, 13:38
Большунов, Терентьева, Коростелев, Червоткин, Спицов, Сорина выступят в «Гонке чемпионов» в Рязани
918 декабря, 12:15
Рекомендуем
Главные новости
Сергей Ардашев: «Обсуждали с ребятами, что Большунов в прошлом сезоне был лучшим Большуновым в карьере»
1сегодня, 16:52
Сергей Устюгов пропустит марафон на чемпионате России в Кирово-Чепецке
10сегодня, 13:53
Терентьев о победе в спринте: «В полуфинале видел перед собой стену, но сказал: «Надо быть в финале любой ценой, поэтому сейчас отдам все силы»
2сегодня, 12:49
Анастасия Фалеева: «Сегодня был настолько ужасный и тяжелый спринт, что даже не получила удовольствие от любимой дисциплины»
1сегодня, 12:42
❄️Лыжи. Кубок России. Терентьев выиграл спринт классикой, Ардашев – 2-й, Тиунов – 3-й, Большунов, Коростелев и Устюгов не прошли в финал
68сегодня, 11:34
❄️ Лыжи. Кубок России. Фалеева победила в классическом спринте, Баранова – 2-я, Непряева – 3-я
26сегодня, 11:20
Устюгов о 60-х местах на Кубке России: «Знак стабильности, знак мастерства. Все ништяк, все хорошо. Но не у нас»
3сегодня, 09:25
Дарья Непряева: «Наташа просто в сверхформе, за роды только похудела. Мне кажется, она вернется в январе и будет биться за самые высокие места»
1сегодня, 08:45
Вяльбе о возвращении Терентьевой: «Когда она будет в хорошей форме, рядом с ней уже никого не останется»
6сегодня, 06:37
Егор Сорин: «Коростелеву воздалось после неудачного Чусового, где он сначала палку сломал, потом лыжу, после этого еще чуть‑чуть приболел»
вчера, 19:50
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева вышла на 2-е место, Каличева – 3-я
5вчера, 15:20
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев продолжает лидировать, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 5-й
вчера, 15:18
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Сундлинг – 3-я, Йохауг – 4-я
615 декабря, 15:48
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
1415 декабря, 13:40
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1229 сентября, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Рекомендуем