Вяльбе о Кубке России: «В прошлом году было видно, насколько все ребята хотели обыграть Большунова, но в этом году другой интерес»
22-23 декабря в Кирово-Чепецке прошел четвертый этап Кубка России.
«Вчерашняя гонка, мне кажется, была одна из самых ярких у мужчин. Когда в двух секундах было три человека. Сегодня я восхищена ребятами и девчонками за то, что они делают нам такую красивую картинку. Представляю, сколько для них это труда.
Борьба 100% продолжится и на Кубке России, и не так далеко осталось до чемпионата страны. В прошлом году был один интерес. Было видно, насколько все ребята хотели обыграть Александра Большунова, но в этом году это другой интерес. Даже не знаешь, на кого ставить.
Сегодня, с кем я ни разговаривала, 99% говорили, что выиграет Ардашев. Я у девчонок сразу сказала, что победит Фалеева, это было видно по движениям еще в прологе, а у мужчин соглашалась с большинством. Также думала, что и Терентьев может побороться, все‑таки это его дистанция. Тем и интереснее, что все непредсказуемо», – сказала глава ФЛГР Елена Вяльбе.
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