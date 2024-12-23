Вяльбе о Кубке России: «В прошлом году было видно, насколько все ребята хотели обыграть Большунова, но в этом году другой интерес»

Вяльбе назвала непредсказуемыми гонки на Кубке России по лыжам в этом сезоне.

22-23 декабря в Кирово-Чепецке прошел четвертый этап Кубка России.

«Вчерашняя гонка, мне кажется, была одна из самых ярких у мужчин. Когда в двух секундах было три человека. Сегодня я восхищена ребятами и девчонками за то, что они делают нам такую красивую картинку. Представляю, сколько для них это труда.

Борьба 100% продолжится и на Кубке России, и не так далеко осталось до чемпионата страны. В прошлом году был один интерес. Было видно, насколько все ребята хотели обыграть Александра Большунова , но в этом году это другой интерес. Даже не знаешь, на кого ставить.

Сегодня, с кем я ни разговаривала, 99% говорили, что выиграет Ардашев . Я у девчонок сразу сказала, что победит Фалеева , это было видно по движениям еще в прологе, а у мужчин соглашалась с большинством. Также думала, что и Терентьев может побороться, все‑таки это его дистанция. Тем и интереснее, что все непредсказуемо», – сказала глава ФЛГР Елена Вяльбе.