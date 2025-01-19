Юрий Бородавко: «Горбунов палкой задел носок лыжи Большунова, она поменяла направление, что спровоцировало падение. Умысла никакого не было»

Бородавко рассказал подробности падения Большунова в скиатлоне в Казани.

Трехкратный олимпийский чемпион упал меньше чем за километр до финиша. На тот момент он шел среди лидеров, в итоге занял 23-е место.

– Досадное падение Большунова не позволило включиться в борьбу, лишило его возможности участвовать в розыгрыше медалей. Там на спуске был контакт, а Саша находился в слепой зоне.

Иван Горбунов лыжной палкой задел носок лыжи, она поменяла направление, что спровоцировало падение. Было четко видно, что Ваня задел невольно, умысла никакого не было. Саша в порядке, все хорошо.

– У Большунова сейчас не лучшая серия. Наверное, сильно расстроился?

– Конечно, расстроился. Но сказал, что ему самому надо было уходить раньше. А так было бы всё нормально. Сам довел до этого падения. Он винит прежде всего себя, – сказал тренер российских лыжников Юрий Бородавко .

Большунов упал меньше чем за километр до финиша и занял 23-е место в скиатлоне на Кубке России