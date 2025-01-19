Юрий Бородавко: «Горбунов палкой задел носок лыжи Большунова, она поменяла направление, что спровоцировало падение. Умысла никакого не было»
Трехкратный олимпийский чемпион упал меньше чем за километр до финиша. На тот момент он шел среди лидеров, в итоге занял 23-е место.
– Досадное падение Большунова не позволило включиться в борьбу, лишило его возможности участвовать в розыгрыше медалей. Там на спуске был контакт, а Саша находился в слепой зоне.
Иван Горбунов лыжной палкой задел носок лыжи, она поменяла направление, что спровоцировало падение. Было четко видно, что Ваня задел невольно, умысла никакого не было. Саша в порядке, все хорошо.
– У Большунова сейчас не лучшая серия. Наверное, сильно расстроился?
– Конечно, расстроился. Но сказал, что ему самому надо было уходить раньше. А так было бы всё нормально. Сам довел до этого падения. Он винит прежде всего себя, – сказал тренер российских лыжников Юрий Бородавко.
Большунов упал меньше чем за километр до финиша и занял 23-е место в скиатлоне на Кубке России
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