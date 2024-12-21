Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в скоростном спуске, вон Алльмен – 2-й, Кокран-Зигле – 3-й
Марко Одерматт выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Валь-Гардене.
Горные лыжи
Кубок мира
Валь-Гардена, Италия
Мужчины
Скоростной спуск
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.03,10
2. Франьо вон Алльмен (Швейцария) – 0,45
3. Райан Кокран-Зигле (США) – 0,46
4. Нильс Аллегре (Франция) – 0,47
5. Мартин Катер (Словения) – 0,50
6. Штефан Айхбергер (Австрия) – 0,52
7. Ромед Бауманн (Германия) – 0,53
8. Брайс Беннетт (США) – 0,61
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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