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Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в скоростном спуске, вон Алльмен – 2-й, Кокран-Зигле – 3-й

Марко Одерматт выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Валь-Гардене.

Горные лыжи

Кубок мира

Валь-Гардена, Италия

Мужчины

Скоростной спуск

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 2.03,10

2. Франьо вон Алльмен (Швейцария) – 0,45

3. Райан Кокран-Зигле (США) – 0,46

4. Нильс Аллегре (Франция) – 0,47

5. Мартин Катер (Словения) – 0,50

6. Штефан Айхбергер (Австрия) – 0,52

7. Ромед Бауманн (Германия) – 0,53

8. Брайс Беннетт (США) – 0,61

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
горные лыжи
Нильс Аллегре
Мартин Катер
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