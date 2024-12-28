Горные лыжи. Кубок мира. Монне выиграл скоростной спуск, фон Алльмен – 2-й, Александер – 3-й

Алексис Монне победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Бормио.

Горные лыжи Кубок мира Бормио, Италия Мужчины Скоростной спуск 1. Алексис Монне (Швейцария) – 1.53,43 2. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,24 3. Кэмерон Александер (Канада) – 0,72 4. Маттиа Кассе (Италия) – 0,79 5. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,80 6. Жюстен Мюризье (Швейцария) – 0,81 7. Миха Хробат (Словения) – 0,87 8. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1,12