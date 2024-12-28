Горные лыжи. Кубок мира. Монне выиграл скоростной спуск, фон Алльмен – 2-й, Александер – 3-й
Алексис Монне победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Бормио.
Горные лыжи
Кубок мира
Бормио, Италия
Мужчины
Скоростной спуск
1. Алексис Монне (Швейцария) – 1.53,43
2. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,24
3. Кэмерон Александер (Канада) – 0,72
4. Маттиа Кассе (Италия) – 0,79
5. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,80
6. Жюстен Мюризье (Швейцария) – 0,81
7. Миха Хробат (Словения) – 0,87
8. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1,12
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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