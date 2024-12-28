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Горные лыжи. Кубок мира. Монне выиграл скоростной спуск, фон Алльмен – 2-й, Александер – 3-й

Алексис Монне победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Бормио.

Горные лыжи

Кубок мира

Бормио, Италия

Мужчины

Скоростной спуск

1. Алексис Монне (Швейцария) – 1.53,43

2. Франьо фон Алльмен (Швейцария) – 0,24

3. Кэмерон Александер (Канада) – 0,72

4. Маттиа Кассе (Италия) – 0,79

5. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,80

6. Жюстен Мюризье (Швейцария) – 0,81

7. Миха Хробат (Словения) – 0,87

8. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1,12

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира
скоростной спуск
результаты
горные лыжи
Винсент Крихмайер
Марко Одерматт
Маттиа Кассе
Кэмерон Александер
logoсборная Австрии
logoсборная Швейцарии
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
logoсборная Канады
Жюстен Мюризье
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