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Юрий Бородавко: «Предполагаю, что небеса все‑таки смилостивятся и мы будем допущены до Олимпийских игр»

Юрий Бородавко считает, что российских лыжников допустят к Олимпиаде-2026.

«Все дело в предчувствии, в предвидении. Я предполагаю, что небеса все-таки смилостивятся и мы будем допущены до Олимпийских игр. Неизвестно, в каком составе, но я думаю, что это произойдет.

Мы должны быть готовы к этому и думать об этом уже сейчас», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам в эфире программы «Все на Матч!».

«Конечно, необходимо будет скорректировать подготовку, чтобы вернуться к тому, что приносило нам высокие результаты на мировом уровне. В первую очередь это проведение сборов в Европе.

К сожалению, в России на сегодняшний день нет таких среднегорных баз, причем как в летнем периоде, так и в зимнем. Это однозначно. Если мы действительно хотим вернуться к результатам, которые были на Олимпийских играх, это нужно делать обязательно.

Будем вносить коррективы в те планы, которые есть на 2025 и 2026 годы с перспективой, что нас допустят на Олимпиаду. С моей точки зрения пускай и небольшая, но вероятность допуска на Игры в Италии есть. Мы должны быть готовы ко всему», – приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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