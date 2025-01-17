«Вопрос с Кулешовой оперативно решили с организаторами. Недопониманий быть не должно». Бородавко о жалобах лыжницы на отель

Тренер сообщил, что вопрос с жалобой лыжницы Кулешовой был оперативно решен.

Призер Олимпиады-2018 по лыжным гонкам Анастасия Кулешова ранее пожаловалась на условия проживания в гостинице в Казани, где проходит этап Кубка России. В частности, спортсменку не устроили размер комнаты и отсутствие места в шкафах для хранения вещей.

«Условия проживания в Казани отличные, ни у кого никаких нареканий не было. Вопрос с Кулешовой оперативно решили с организаторами. Спортсмены знали, где мы будем жить, все было заранее согласовано. Каких-то недопониманий быть не должно», – сказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко .

Как же нелепо выглядит лыжница Кулешова: пожаловалась на отель, а потом на всех, «кто сделал из этого балаган»