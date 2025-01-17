«Видимо, Ардашев лишние 2 кг на подъеме и не утащил. Я оливье не ел». Коростелев о победе в «разделке» на Кубке России

Савелий Коростелев пошутил о лишнем весе Сергея Ардашева после победы в гонке.

Коростелев накануне выиграл коньковую «разделку» на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани. Лидер общего зачета Ардашев занял четвертое место.

«Хотелось показать себя, потому что до этого три гонки не удались. А тут получилось взять свое и оставить, как надеюсь, неудачные гонки в прошлом году. Поддержка болельщиков здесь классная, даже в будний день. Мы не бегаем при пустых трибунах – это здорово.

Ардашев говорил, что прибавил несколько килограмм за праздники? Вот, видимо, он эти 2 кг лишние на подъеме и не утащил. На самом деле слежу за своим питанием, но в то же время не скажу, что как-то себя жестко ограничиваю. Скажем так, оливье я не ел. На Новый год мы были на тренировочном мероприятии на «Лауре». Вместе с биатлонистами посидели, отметили. Большой стол был, семья наша лыжно-биатлонная. И, в общем-то, все, где-то в час ночи все разошлись.

Шуточный новогодний старт? У нас была традиция проводить костюмированную шоу-гонку 31 декабря у бабушки с дедушкой. Но она в Перми, а мы были в Сочи. Шоу-гонка была у нас в Рязани», – сказал Коростелев.