Коростелев о пропуске гонок Большуновым: «Это на самом деле прискорбно. Все-таки хочется соревноваться с лучшими»
Коростелев назвал прискорбным тот факт, что Большунов пропускает гонки.
Александр Большунов пропустил гонку на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России в Казани. Победу в этой гонке одержал Савелий Коростелев.
Сообщалось, что у Большунова продолжаются трудности со здоровьем.
«Это очень на самом деле прискорбно, в том плане, что все-таки хочется соревноваться с лучшими. Но если у него проблемы со здоровьем, то в любом случае нужно это в первую очередь решить. Впереди олимпийский сезон, несмотря ни на что, будем готовиться», – сказал Коростелев.
Этап Кубка России проходит в Казани с 16 по 19 января.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем