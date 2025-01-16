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Коростелев о пропуске гонок Большуновым: «Это на самом деле прискорбно. Все-таки хочется соревноваться с лучшими»

Коростелев назвал прискорбным тот факт, что Большунов пропускает гонки.

Александр Большунов пропустил гонку на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России в Казани. Победу в этой гонке одержал Савелий Коростелев. 

Сообщалось, что у Большунова продолжаются трудности со здоровьем. 

«Это очень на самом деле прискорбно, в том плане, что все-таки хочется соревноваться с лучшими. Но если у него проблемы со здоровьем, то в любом случае нужно это в первую очередь решить. Впереди олимпийский сезон, несмотря ни на что, будем готовиться», – сказал Коростелев.

Этап Кубка России проходит в Казани с 16 по 19 января.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoАлександр Большунов
logoсборная России (лыжные гонки)
ТАСС
logoКубок России
logoСавелий Коростелев
лыжные гонки
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