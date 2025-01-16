Ски-альпинистка Прохорова о Кубке мира: «Сказали, что для россиян существуют определенные правила сейчас, но в остальном мы равны всем»

Ски-альпинистка Прохорова поделилась впечатлениями от участия в Кубке мира.

Варвара Прохорова в нейтральном статусе выступила на этапах Кубка мира в Куршевеле и Шахдаге. На последнем она вышла в четвертьфинал спринта, где заняла шестое место.

«Очень здорово, что удалось пробежать в финальных забегах. Из минусов – к сожалению, столкнулась с зарубежной спортсменкой. Из‑за этого чуть не удалось показать то, на что готова. Здорово, что контактную борьбу проверила.

В целом чувствовала, что форма нарастает потихонечку и более спокойной себя чувствую. Уже не было такой суеты, как на первом этапе Кубка мира. Я думаю, что результат будет расти от старта к старту.

Представители международной федерации сказали, что для нас существуют определенные правила сейчас, но во всем остальном мы абсолютно равны всем», – сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Она первой из зимников возвращается на Кубок мира – нашла спонсоров и решила с визой. Мы поговорили!