Вероника Степанова: «Лыжные гонки и биатлон все больше похожи на теннис – кто может позволить личную группу поддержки, тот и побеждает. Гостиница – такое же «условие победы», как лыжи или массажист»

Вероника Степанова объяснила, чем биатлон и лыжи становятся похожи на теннис.

«Нравится ли мне, что разрыв между мировыми звездами и просто чемпионами в нашем спорте, да и в биатлоне том же, растет? И да, и нет.

Такая разница между «чемпионами первого класса и чемпионами второго» ведет к огромным разрывам и в доходах – Клэбо мультимиллионер, а Амундсен просто обеспеченный молодой человек. У нас не футбол, на итальянских суперкарах никто не ездит – Йохауг и Клэбо ездят на довольно скромных машинах (тоже спонсорских, естественно). Настолько скромных, что я даже удивилась – а как у тебя, Тереза, детская коляска туда влезает? Влезает, влезает – если спонсору надо именно эту модель продвигать, то тут мало что можно сделать.

Дело в другом. Лыжные гонки и биатлон все больше становятся похожими на теннис – кто может себе позволить собственную, личную группу поддержки, тот и продолжает побеждать. Деньги для спортсмена – это возможности.

Самая очевидная, выраженная команда у Клэбо – менеджер (папа), врачи, массажисты. Что это дает? «Тур де Ски» видели последний? Йоханнес к нему в Давосе готовился, в гостинице непосредственно у лыжни, в которой все лыжники хотели бы останавливаться, но которую только Клэбо и еще Тереза с Фридой [Карлссон] могут себе позволить.

Вот тут мы к актуальном вопросу о гостиницах и вернулись. Гостиница перед соревнованиями – это такое же «условие победы», как лыжи или массажист. Кто-то берет лыжи взаймы у коллег, а у кого-то три чехла на каждых соревнованиях, под любые варианты трассы. Кто-то записывается в длинную очередь к массажисту, а у кого-то он(а) индивидуальный, до, после и даже во время гонки.

Все дополнительные «хотелки» напрямую за счет спонсора, либо из своего кармана. Если ты действительно хочешь побеждать, то инвестируешь призовые не в модную машину и не в новостройки в Лиллехаммере или Подмосковье, а в себя любимую. Запретов жить отдельно от команды или требования, например, ужинать с командой нет – естественно, за свой счет.

Я меняла номера в гостинице и меняла сами гостиницы, которые мне не подходили. Хотя ездить в город ради «высокой кухни» для меня слишком энергозатратно, как правило. А для кого-то именно это важно и он своими победами доказывает, что прав.

Решает не талант – решает продуманность и организация. И никто не будет за тебя думать, пока ты не стал(а) – правильно, настоящей звездой со своим менеджером, как Клэбо или Нортуг , а не «просто чемпионом иногда».

…Кстати, Амундсен не пожелал за пижонскую гостиницу в Давосе платить и домой в Норвегию улетал. Итог вы знаете: Йоханнес с запасом выиграл Тур, а Амундсен сошел.

Мы никуда не денемся от мирового опыта и правил – неважно будем ли бегать на Кубке России или мира. Рынок и медиатехнологии начнут когда-нибудь «лепить» из чемпионов настоящих звезд, которых знает вся страна, особенно молодежь. Скорее бы», – написала олимпийская чемпионка Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».

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