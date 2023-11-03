Андрей Ларьков: «На Олимпиаде мы выступали под нейтральным флагом, но сейчас другая ситуация. Думаю, я бы не согласился»

Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Олимпийская сборная России Пхенчхан-2018 Олимпиада-2022 Андрей Ларьков Лыжи

Лыжник Андрей Ларьков объяснил, почему не соревновался бы в нейтральном статусе.

«На Олимпиаде мы выступали под нейтральным флагом, но сейчас другая ситуация. В тот момент понимали, что нейтральный статус особо ничего не значит, все знали, из какой мы страны.

Тогда все так сложилось из-за допингового скандала. Сейчас контекст другой. Думаю, я бы не согласился», – сказал двукратный призер Олимпиады-2018 Ларьков.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать к турнирам россиян, но без национальной символики и если они не поддерживают боевые действия.

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