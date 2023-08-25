Ольга Вовк: «На международной арене нас никто не ждет. World Athletics об этом постоянно напоминает»

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Ольга Вовк считает, что российских легкоатлетов не ждут на международных стартах.

Вовк выступает в беге на средние дистанции. В августе она выиграл финал серии «Королева российского спорта» в беге на 5000 м.

– Если вам сейчас скажут, что выпускают под нейтральным флагом, никаких упоминаний России, вы на любых условиях готовы вернуться на международные старты?

– Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Не знаю. Пока такой ситуации не было и в ближайшее время не предвидится. Я не могу сказать, как поступлю, потому что нас на международной арене никто не ждет, конкретно легкоатлетов. Международная федерация (World Athletics) не дает об этом забыть, постоянно напоминает.

– Я не про декларации, которые могут заставлять подписывать, а про саму возможность.

– Я спортсмен, делаю свое дело, хочу выступать и показывать классные результаты, чтобы моя малая родина, мои родственники, друзья, знакомые, все, кто приложил усилия для подготовки, чтобы они все видели, что это все не зря. В 2018 году у нас же спортсмены выступали в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Но все прекрасно понимали, кто такой Большунов, что он российский спортсмен, как ни крути. Да, с нейтральным флагом, но он наш, он точно русский. Точно так же, как Маша Ласицкене или Анжелика Сидорова, когда завоевали свои медали в Токио, они же тоже под нейтральным флагом выступали, но они наши, – отметила Вовк.

1 комментарий

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Григ77
ну да
у легкоатлетов к санкциям за допинг прибавились санкции за т,н, сво так что все в порядке вещей !
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