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Наталья Терентьева: «Я рада, что могу бороться за высокие позиции, даже с учетом того, что родила в конце августа. Надеюсь, дальше форма будет идти по нарастающей»

Наталья Терентьева удивилась своим результатам после возвращения в лыжные гонки.

Сегодня олимпийская чемпионка Терентьева выиграла коньковую «разделку» на этапе ФосАгро Кубка России в Казани. В августе у спортсменки родилась дочь.

– Я рада, что могу бороться за высокие позиции, даже с учетом того, что родила в конце августа. Надеюсь, что дальше форма будет идти по нарастающей.

– Вас удивляют такие результаты после возвращения?

– Наверное, больше да, чем нет. Думала, что все‑таки мне будет потяжелее. Как я себя чувствовала на протяжении всей беременности и как проходило восстановление… Понимала, что все должно быть нормально.

На трассе много подъемов и много равнины, которую тоже нужно работать и уметь ходить, – сказала Терентьева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoКубок России
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