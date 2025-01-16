Наталья Терентьева: «Я рада, что могу бороться за высокие позиции, даже с учетом того, что родила в конце августа. Надеюсь, дальше форма будет идти по нарастающей»

Наталья Терентьева удивилась своим результатам после возвращения в лыжные гонки.

Сегодня олимпийская чемпионка Терентьева выиграла коньковую «разделку» на этапе ФосАгро Кубка России в Казани. В августе у спортсменки родилась дочь.

– Я рада, что могу бороться за высокие позиции, даже с учетом того, что родила в конце августа. Надеюсь, что дальше форма будет идти по нарастающей.

– Вас удивляют такие результаты после возвращения?

– Наверное, больше да, чем нет. Думала, что все‑таки мне будет потяжелее. Как я себя чувствовала на протяжении всей беременности и как проходило восстановление… Понимала, что все должно быть нормально.

На трассе много подъемов и много равнины, которую тоже нужно работать и уметь ходить, – сказала Терентьева.