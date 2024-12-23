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  • Дарья Непряева: «Наташа просто в сверхформе, за роды только похудела. Мне кажется, она вернется в январе и будет биться за самые высокие места»
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Дарья Непряева: «Наташа просто в сверхформе, за роды только похудела. Мне кажется, она вернется в январе и будет биться за самые высокие места»

Дарья Непряева высоко оценила форму своей сестры в лыжных гонках.

В воскресенье Дарья выиграла классическую «разделку» на 5 км на этапе ФосАгро Кубка России в Кирово‑Чепецке. Ее старшая сестра – олимпийская чемпионка Наталья Терентьева – вышла на старт впервые после рождения ребенка и заняла седьмое место.

«Недавно было ровно четыре месяца, как у них родилась девочка. Я Василису называю девочкой Терентьевой.

Наташа просто в сверхформе. За роды только похудела. Хотя Наташа всегда была сухой. У нее был самый маленький процент жира в команде и, мне кажется, в мире. Она скинула ненужные мышцы, она очень сухая, она просто сверхчеловек.

Мне кажется, она вернется в январе и будет биться за самые высокие места», – сказала Непряева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
лыжные гонки
logoКубок России
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoДарья Непряева
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