Лыжник Коростелев о международных стартах: «На мой взгляд, в обозримом будущем допустят и нас. Считаю, что лед тронулся»
Савелий Коростелев считает, что российских лыжников вернут на мировую арену.
С марта 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
– В декабре резко увеличилось количество допусков российских спортсменов в нейтральных статусах до международных соревнований — речь о водных видах спорта, фигурном катании, конькобежном спорте. Можно ли ждать, что скоро это коснется лыжников?
– Я очень рад, что потихоньку допускают ребят. Считаю, что лед тронулся. На мой взгляд, в обозримом будущем допустят и нас.
– Это дает повод рассчитывать, что через год поедете на Олимпиаду?
– Да. Определенно. Я всегда верил и буду верить! – ответил двукратный чемпион мира среди юниоров, чемпион России по лыжным гонкам Коростелев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Известия»
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