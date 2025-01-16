Лыжник Коростелев о международных стартах: «На мой взгляд, в обозримом будущем допустят и нас. Считаю, что лед тронулся»

Савелий Коростелев считает, что российских лыжников вернут на мировую арену.

С марта 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– В декабре резко увеличилось количество допусков российских спортсменов в нейтральных статусах до международных соревнований — речь о водных видах спорта, фигурном катании, конькобежном спорте. Можно ли ждать, что скоро это коснется лыжников?

– Я очень рад, что потихоньку допускают ребят. Считаю, что лед тронулся. На мой взгляд, в обозримом будущем допустят и нас.

– Это дает повод рассчитывать, что через год поедете на Олимпиаду?

– Да. Определенно. Я всегда верил и буду верить! – ответил двукратный чемпион мира среди юниоров, чемпион России по лыжным гонкам Коростелев .