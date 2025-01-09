Вайцеховская о том, у кого больше шансов на медали Игр: «Я проголосовала бы за Коростелева. Большунову, мне кажется, «любой ценой» в спорте ничего не нужно в принципе — уже все есть»
«Опыт — это сегодня лыжная тема, поднятая с подачи Александра Легкова: если допустить, что мы отправимся на ОИ-2026 в Милан, на кого делать ставку — на Сашу Большунова или на Савелия Коростелева?
Сложный вопрос на самом деле, сложнейший просто. Несколько дней назад Егор Сорин, у которого тренируется Коростелев, заметил, что Савелию все еще не хватает опыта больших гонок. Соответственно, человек делает ошибки.
Что такое серьезные международные старты, Коростелев и вовсе не знает — не было их в его карьере. Насколько хорошо он будет способен держать удар — тоже открытый вопрос.
Шансы Большунова в связке с опытнейшим Юрием Бородавко, здесь выглядят предпочтительнее. Но вот в то, что Саша вернется и окажется на лыжне не слабее, чем был в 2022-м лично я не верю.
Практика же показывает, что возвращаться на очередные Игры нужно не таким, как был, а еще более сильным. Иначе это заведомое поражение.
Поэтому я проголосовала бы за Коростелева. Это был бы аванс, который нужно будет оправдывать во что бы то ни стало. Любой ценой. А Большунову, мне кажется, «любой ценой» в спорте ничего не нужно в принципе — уже все есть», – написала журналист Елена Вайцеховская.
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