Вайцеховская о том, у кого больше шансов на медали Игр: «Я проголосовала бы за Коростелева. Большунову, мне кажется, «любой ценой» в спорте ничего не нужно в принципе — уже все есть»

Вайцеховская считает, что в случае допуска на Олимпиаду должен ехать Коростелев.

«Опыт — это сегодня лыжная тема, поднятая с подачи Александра Легкова: если допустить, что мы отправимся на ОИ-2026 в Милан, на кого делать ставку — на Сашу Большунова или на Савелия Коростелева?

Сложный вопрос на самом деле, сложнейший просто. Несколько дней назад Егор Сорин, у которого тренируется Коростелев, заметил, что Савелию все еще не хватает опыта больших гонок. Соответственно, человек делает ошибки.

Что такое серьезные международные старты, Коростелев и вовсе не знает — не было их в его карьере. Насколько хорошо он будет способен держать удар — тоже открытый вопрос.

Шансы Большунова в связке с опытнейшим Юрием Бородавко, здесь выглядят предпочтительнее. Но вот в то, что Саша вернется и окажется на лыжне не слабее, чем был в 2022-м лично я не верю.

Практика же показывает, что возвращаться на очередные Игры нужно не таким, как был, а еще более сильным. Иначе это заведомое поражение.

Поэтому я проголосовала бы за Коростелева. Это был бы аванс, который нужно будет оправдывать во что бы то ни стало. Любой ценой. А Большунову, мне кажется, «любой ценой» в спорте ничего не нужно в принципе — уже все есть», – написала журналист Елена Вайцеховская.