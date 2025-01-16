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Савелий Коростелев: «Хотелось бы выступать с праймовым Большуновым, его лучшей версией. Чтобы не было отмазок, которые летают в интернете – что мои или других победы ничего не значат»

Лыжник Коростелев заявил, что хочет соревноваться с праймовым Большуновым.

– В этом сезоне тяжело складываются дела у Александра Большунова, который из-за болезней не выиграл ни одного старта, а часть из них пропустил. Вы воспринимаете это как возможность для себя занять его нишу?

– Нет, хотелось бы все-таки выступать с праймовым Большуновым, его лучшей версией. С тем Большуновым, который в прошлом сезоне выиграл все старты в Кубке России. Чтобы не было всяких отмазок, которые сейчас летают в интернете о том, что мои или других ребят победы в этом сезоне ничего не значат, потому что Большунов не в форме. Это не очень прикольно слушать, когда Серега Ардашев выигрывает чемпионат России, а все говорят о том, что Саша болел. Это несерьезно.

– Может, не стоит просто читать об этом?

– Я-то не читаю. В целом мне без разницы. Просто повестка формируется такая. И от этого формируется мнение болельщиков.

– Насколько наличие праймового Большунова влияет на ваш прогресс и прогресс других молодых лыжников?

– Ну вот Саша, который был в прошлом сезоне, он в любом случае... Все за ним тянулись, все старались его обыграть. Хочется все-таки вот такого.

– А вообще возможно обыграть Большунова, когда он в форме?

– Конечно, возможно.

– И что нужно для этого сделать?

– Вылечиться ему. А нам продолжать тренироваться и обыгрывать его.

– Вы что-то переняли от Большунова?

– Нет, мы разные по темпераменту. Я перенимаю опыт у других людей – Клэбо, Устюгова. Терентьева даже.

– В чем разница в темпераменте?

– Я показываю эмоции, в отличие от многих других лыжников. Мне легче их выплеснуть, чем копить в себе, – рассказал двукратный чемпион мира среди юниоров, чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Известия»
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoАлександр Большунов
logoЙоханнес Клэбо
logoСергей Устюгов
logoсборная Норвегии
logoАлександр Терентьев
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