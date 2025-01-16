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Ардашев о болезнях Большунова: «Этот вопрос мне уже надоел. Желаю Саше только здоровья, но его нынешнее состояние – сугубо его дело»

Ардашев заявил, что ему надоели вопросы о здоровье Большунова.

– Какая мысль сейчас преобладает? Пока Большунов не в форме, нужно ковать медали? Или – жаль, что Большунов не в оптимальном состоянии, так обыгрывать его было бы интереснее?

– Конечно, интереснее, когда Саша в оптимальной форме. А вообще этот вопрос мне уже надоел. Желаю Большунову только здоровья, но его нынешнее состояние – сугубо его дело. Мы в команде часто об этом говорим. Мы ведь тоже не сигарету курим, работаем, полностью отдаем себя делу и заслуживаем быть там, где мы есть.

– Последний вопрос по Большунову. Не раздражает, что сейчас лыжные гонки освещаются только через большуновскую призму? Вот он снова не выиграл, или наоборот – выиграл. А остальным достаются крохи внимания…

– Если это помогает развитию лыж, привлекает внимание, то пусть. Но вообще часто пишут такой мусор. В тех же комментариях. Однажды меня так зацепило, аж захотелось ответить.

В прошлом сезоне я как-то сказал, что мог бы побороться с Большуновым, если бы у меня было состояние, как в одной из гонок. И понеслось. Столько хейта на меня вылили. Мол, не неси ерунды, иди потренируйся.

А ведь сейчас то же самое говорят про Большунова. Что у него нет нужного состояния, что если бы оно было, то и результаты были бы другими и так далее. И ничего, никто не возмущается. В какой-то момент понял, что все это ерунда. Быть может, людям просто нечего делать. Пусть выйдут сами, попробуют побегать, – рассказал Сергей Ардашев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: RG
лыжные гонки
logoАлександр Большунов
logoсборная России (лыжные гонки)
logoСергей Ардашев
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