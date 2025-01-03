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Максим Вылегжанин: «В лыжных гонках есть интрига, они популярны, их транслируют. В этом сезоне все ждут, когда Большунов наберет форму и начнет всех обходить»

Максим Вылегжанин оценил популярность лыжных гонок в России.

Трёхкратный вице-чемпион Олимпийских игр 2014 года Максим Вылегжанин считает, что лыжные гонки в России по-прежнему вызывают интерес у людей.

«Я считаю, очень здорово проходит этап Кубка России в разных местах. В прошлом году Большунов постоянно выигрывал эти гонки, а в этом сезоне все ждут, когда он наберет форму и начнет всех обходить.

У нас часто меняются лидеры. То Савелий Коростелев, то Сергей Ардашев становятся победителями. Думаю, в лыжных гонках есть интрига, и они популярны, их транслируют», — сказал чемпион мира, трехкратный призер Олимпийских игр Вылегжанин.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoМаксим Вылегжанин
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoСергей Ардашев
logoСавелий Коростелев
logoКубок России
телевидение
logoАлександр Большунов
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