Сергей Ардашев: «Когда Большунов хотел уйти в отрыв, я понял, что он не в таких кондициях, как раньше. Потому что я сразу же поддержал этот темп»
Ардашев заявил, что Большунов находится не в таких кондициях, как раньше.
Сегодня Сергей Ардашев выиграл золото в марафоне на чемпионате России, Александр Большунов уступил ему 0,7 секунды.
— Гонка суетная получилась, шли большой толпой. Кто‑то мешался, кто‑то залезал.
У меня гонка прошла хорошо. По состоянию я понимал, что сил у меня достаточно. Когда Большунов хотел уйти в отрыв, я понял, что он не в таких кондициях, как раньше. Потому что я сразу же поддержал этот темп.
— Опишите эту дуэль.
— Я успел сесть за спину. Когда ты едешь сзади, то полегче. Я сэкономил силы и вышел под финиш, — сказал Ардашев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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