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  • Сергей Ардашев: «Когда Большунов хотел уйти в отрыв, я понял, что он не в таких кондициях, как раньше. Потому что я сразу же поддержал этот темп»
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Сергей Ардашев: «Когда Большунов хотел уйти в отрыв, я понял, что он не в таких кондициях, как раньше. Потому что я сразу же поддержал этот темп»

Ардашев заявил, что Большунов находится не в таких кондициях, как раньше.

Сегодня Сергей Ардашев выиграл золото в марафоне на чемпионате России, Александр Большунов уступил ему 0,7 секунды. 

— Гонка суетная получилась, шли большой толпой. Кто‑то мешался, кто‑то залезал.

У меня гонка прошла хорошо. По состоянию я понимал, что сил у меня достаточно. Когда Большунов хотел уйти в отрыв, я понял, что он не в таких кондициях, как раньше. Потому что я сразу же поддержал этот темп.

— Опишите эту дуэль.

— Я успел сесть за спину. Когда ты едешь сзади, то полегче. Я сэкономил силы и вышел под финиш, — сказал Ардашев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoАлександр Большунов
logoСергей Ардашев
чемпионат России
logoМатч ТВ
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
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