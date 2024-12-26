Сергей Ардашев: «Когда Большунов хотел уйти в отрыв, я понял, что он не в таких кондициях, как раньше. Потому что я сразу же поддержал этот темп»

Ардашев заявил, что Большунов находится не в таких кондициях, как раньше.

Сегодня Сергей Ардашев выиграл золото в марафоне на чемпионате России, Александр Большунов уступил ему 0,7 секунды.

— Гонка суетная получилась, шли большой толпой. Кто‑то мешался, кто‑то залезал.

У меня гонка прошла хорошо. По состоянию я понимал, что сил у меня достаточно. Когда Большунов хотел уйти в отрыв, я понял, что он не в таких кондициях, как раньше. Потому что я сразу же поддержал этот темп.

— Опишите эту дуэль.

— Я успел сесть за спину. Когда ты едешь сзади, то полегче. Я сэкономил силы и вышел под финиш, — сказал Ардашев.